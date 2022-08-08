Rezidans dairelerini soyan hırsızlar yakalandı

10 DOSYADAN ARANIYORLARDI

Kimlikleri tespit edilen Cansu A. (22) ve Sultan C. (32) isimli iki kadın hırsız Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Cansu A.'nın üzerinde 55 bin lira, 300 dolar, bin 550 euro ve çok sayıda ziynet eşyası bulundu. Sultan C.'nin üzerinden de beş bin 100 lira, 320 dolar ve ziynet eşyaları çıktı.