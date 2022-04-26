Rezidans dairesini seraya dönüştürdüler! 10 kilo zehirle yakalandılar

İstanbul Polisi; Ataşehir İlçesi İnönü Mahallesi üzerinde bulunan lüks bir rezidans dairesinde özel ışıklandırma, havalandırma ve ısıtma düzenekleri kurulduğunu ve uyuşturucu serasına dönüştürülen adreste "Marihuana" olarak adlandırlan uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti. Söz konusu uyuşturucu maddelerin üniversitelerin çevresinde gençlere satıldığı saptandı. Adrese düzenlenen operasyonda Ö.S. (36) ve C.Y. (37) isimli iki uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 21 saksı içerisinde dokuz kök halinde dokuz kilo 418 gram Marihuana maddesi, 822 gram satışa hazır Marihuana maddesi, 569,7 gram Esrar maddesi, bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 850 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu madde imalatında kullanılan fan ve ışık sistemi ile termostat başta olmak üzere tüm malzeme ve cihazlara da el konuldu. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen C.Y. isimli uyuşturucu satıcısı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ö.S. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.