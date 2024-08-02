Rezidans inşaatında 10 metreden düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'de saat 09.20 sıralarında Gülbahar Mahallesi, Cemal Sahir Sokak'ta olay meydana geldi. Bir süre önce yıkılan AVM'nin yerine yapılan rezidans inşaatında çalışan B.Ç. isimli işçi, kalıpları sökmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekten düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan B.Ç. ambulansla hastaneye kaldırdı. B.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.