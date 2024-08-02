Haberler Yaşam Haberleri Rezidans inşaatında 10 metreden düşen işçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.8.2024 10:22 Son Güncelleme: 2.8.2024 10:30

Rezidans inşaatında 10 metreden düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul Şişli’de yıkılan AVM’nin yerine yapılan rezidans inşaatında çalışan işçi, kalıpları söktüğü sırada dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Rezidans inşaatında 10 metreden düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'de saat 09.20 sıralarında Gülbahar Mahallesi, Cemal Sahir Sokak'ta olay meydana geldi. Bir süre önce yıkılan AVM'nin yerine yapılan rezidans inşaatında çalışan B.Ç. isimli işçi, kalıpları sökmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekten düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan B.Ç. ambulansla hastaneye kaldırdı. B.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Rezidans inşaatında 10 metreden düşen işçi hayatını kaybetti
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