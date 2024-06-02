Rezidansa fuhuş operasyonu: 9 kadın kurtarıldı!

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir rezidansta yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını belirledi. Savcılık izniyle harekete ekipler, rezidanstaki 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Fuhuş yaptıran İ.Ç. ve K.G. gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu 9 kadın kurtarıldı.