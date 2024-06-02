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Giriş Tarihi: 2.6.2024 14:39

Rezidansa fuhuş operasyonu: 9 kadın kurtarıldı!

Tekirdağ’da bir rezidansa düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, yabancı uyruklu 9 kadın kurtarıldı.

DHA
Rezidansa fuhuş operasyonu: 9 kadın kurtarıldı!

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir rezidansta yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını belirledi. Savcılık izniyle harekete ekipler, rezidanstaki 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Fuhuş yaptıran İ.Ç. ve K.G. gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu 9 kadın kurtarıldı.

İfadelerinde, çocuk bakmak için Türkiye'ye geldiklerini, daha sonra Çorlu'ya getirilip, fuhşa zorlandıklarını belirten kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Şüpheliler İ.Ç. ile K.G. de işlemleri sonrası 'insan ticareti', 'fuhşa teşvik-aracılık veya zorlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı...

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Rezidansa fuhuş operasyonu: 9 kadın kurtarıldı!
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