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Giriş Tarihi: 26.4.2022 14:27 Son Güncelleme: 26.4.2022 14:33

Rezidansın 12. katından pencereye çıkıp feryat etti: Sebebi şoke etti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Rezidansın 12. katından pencereye çıkıp feryat etti: Sebebi şoke etti

Kayseri'de bir rezidansın 12. katında pencereye çıkan bir kadın çığlık atarak yardım istedi. Bir ayağını pencereden sarkıtan kadını görenler 112'yi arayarak "kadına şiddet var" diye ihbar yaptı. Alarma geçen polis aile içi şiddet konusu olarak gittiği rezidansta hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Kapıyı açan genç kadın "Evime böcek girdi yakalar mısınız?" dedi. Polisin evdeki böceği yakalamasıyla hem genç kadın hem de mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Talas İlçesi Papatya Caddesi üzerindeki bir rezidansta kalan genç kadın gece 03.10 sularında 12. kattaki dairesinin penceresine çıkarak biranda çığlık atmaya başladı. Yardım edin diye bağıran kadını fark eden komşuları 112'yi arayarak "kadına şiddet var" ihbarında bulundu. Bir ayağını pencereden aşağıya sarkıtan kadın komşularının yüreğini ağızlarına getirdi.

EMNİYETİ VE MAHALLELİYİ AYAĞA KALDIRDI

Emniyete gelen çok sayıda ihbar üzerine polis telsizinden ekiplere olayın aile içi şiddet konusu olabileceği belirtilerek hızla olay yerine geçmeleri söylendi. Bunun üzerine bölgeye yakın ekipler Papatya Caddesi üzerindeki rezidansa gitti. Ekipler mahalle sakinlerinin meraklı bakışları altında 12. kata çıktı.

EVİNE BÖCEK GİRDİĞİ İÇİN BALKONDAN SARKMIŞ

Mahalle sakinlerinin eşi tarafından şiddete uğradığını zannettiği genç kadının dairesine giden polis hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Kapıyı açan genç kadın polislere "Evime böcek girdi lütfen yakalar mısınız" dedi. Genç kadının talebi karşısında şaşıran polis ekibi, genç kadının sakinleşebilmesi için eve girerek ortalığın ayağa kalkmasına nerden olan böceği yakaladı. Polisler yanlarına aldıkları böcekle evden ayrılarak normale dönerken, hem genç kadın hem de mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

"BÖCEĞİN GEREĞİNİ YAPTIK NORMALE DÖNÜYORUZ"

Polis genç kadının evinden aldığı böceği doğal ortamına bıraktıktan sonra telsizle merkeze rapor verdi. Polis memuru yaptığı anonsta "Olay aile içi şiddet değil eve giren böcekten kaynaklanmış. Böceğin gereğini yaptık normale dönüyoruz" dedi.

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Rezidansın 12. katından pencereye çıkıp feryat etti: Sebebi şoke etti
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