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Giriş Tarihi: 8.8.2023 11:57

Rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybetmişti! Son mesajı ortaya öıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde rezindansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç.'nin annesine attığı son mesaja ulaşıldı.

İHA
Rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybetmişti! Son mesajı ortaya öıktı

Kayseri'de, geçtiğimiz 30 Temmuz'da Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç. (20), pencereden aşağı düştü. Mazgalın içine düşen Ayyüce Dilşat Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Ayyüce Dilşat Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı. İzmir'den çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen talihsiz kadının cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.



ANNESİNE ATTIĞI SON MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç.'nin 7. kattan düşmeden 1 dakika önce sabah 06.01'de annesine "Beni affet" diye mesaj yazdığı tespit edildi.

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Rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybetmişti! Son mesajı ortaya öıktı
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