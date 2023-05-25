Rezidansın balkonundan düşen hemşirenin feci sonu

Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saliha Tuncel otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Şüphe üzerine gözaltına alınan doktor Halil İbrahim A. ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Salina Tuncel'in cenazesi de otopsinin ardından memleketi Niğde'de toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.