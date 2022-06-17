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Giriş Tarihi: 17.6.2022 14:16 Son Güncelleme: 17.6.2022 14:18

Rezidanslara fuhuş baskını

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Rezidanslara fuhuş baskını

Gaziantep'te jandarma tarafından şehrin uzak bölgelerindeki rezidanslara yapılan fuhuş baskınında 10 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, Şahinbey ilçesi Onkoloji bölgesinde fuhuş maksatlı kullanılan 1+1 evlere operasyon düzenlendi. Bölgede yapılan eş zamanlı baskın yapılarda 10 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda cinsel uyarıcı malzeme ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin örgütlü şekilde fuhuş maksatlı kullandıkları çok sayıda 1+1 ev tespit edilerek mühürlenirken, baskınlarda fuhuş yaparken yakalanan 32 kişiye de idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Rezidanslara fuhuş baskını
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