Rezidansta alacak verecek cinayeti

Trabzon'da lüks bir rezidansın 6. katındaki dairede 2 kişi alacak verecek meselesinden dolayı tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle Bilal Sarı (28) belinden çıkardığı tabanca ile Ertuğrul Bakkaloğlu'na (33) ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Bakkaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı Bilal Sarı, 112 acil servis hattını arayarak kendini ihbar etti. Olay yerine hızla kolluk kuvvetleri ve sağlık personeli sevk edildi. Polis cinayetin işlendiği lüks rezidansta geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bütün delilleri titizlikle topladı. Cinayet zanlısı Sarı, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.Olayda hayatını kaybeden Ertuğrul Bakkaloğlu, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, evli ve bir çocuk sahibi olan cinayet zanlısı Bilal Sarı'nın 15 ayrı suçtan sabıkası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.