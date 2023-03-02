Rezidansta esaret operasyonu

İstanbul Bahçelievler'deki bir rezidansta ev ve ofis olarak kullanılan 2 dairede Endonezya uyruklu 26 kadının zorla tutuldukları ihbarı üzerine harekete geçen polis, adreslere yaptığı baskında, kadınları zorla alıkoydukları saptanan İran uyruklu Y.K., Irak uyruklu T.M. ve yine Irak uyruklu R.N.S.'yi yakaladı. Yapılan incelemelerde kurtarılan kadınların Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde aylık 300 dolara çalışmak üzere kendi ülkelerinde bir şirketle anlaşarak İstanbul'u transit olarak kullanmak üzere söz konusu ülkelere gitmeyi planladıkları öğrenildi. Kadınların, şüpheliler tarafından İstanbul Havalimanı'ndan alınarak tutuldukları adrese götürüldükleri, çalıştırılmak amacıyla 2 ay boyunca zorla alıkonuldukları ve adreslerden çıkmalarına izin verilmediği de belirlendi. Kadınların cep telefonları ile pasaportlarının da alınarak adreslerden birindeki kasaya kilitlendiği tespit edildi. 2 şüpheli tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı.