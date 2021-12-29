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Giriş Tarihi: 29.12.2021 17:56 Son Güncelleme: 29.12.2021 17:59

Rezidansta korkutan yangın

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Rezidansta korkutan yangın

İstanbul Esenyurt'ta 18 katlı bir rezidansın elektrik hatlarında yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Kabloların tutuşmasıyla üst katlara da sıçrayan yangın rezidansı kara dumanlarla kapladı. Duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan insanlar, balkonlarda yardım çığlığı attı. İhbar üzerine çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Can kaybı ve yaralının bulunmadığı yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Korkutan yangın Piri Reis Mahallesi 2268. Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lüks bir site içerisindeki 18 katlı rezidansın elektrik saatlerinde yanma meydana geldi. Kabloları tutuşturan alevler, kısa sürede üst katlara sıçradı, rezidansın kara dumanla dolup taştı.

Bu esnada zifiri karanlığa dönem binada mahsur kalanlar, evlerinin balkonlarından yardım çığlığı attı, ellerindeki havluları sallayarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının merkezinde ulaşan ekipler bir yandan söndürme çalışması başlatırken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarmak için seferberlik başlattı. Ekiplerin 2 saate varan müdahaleleriyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralı bulunmaması tek teselli oldu.

YANGINA BORNOZLA YAKALANDILAR


Fransız uyruklu bina sakini Aaron Sancho "Yangın bizi çok korkuttu. Binanın içi simsiyah olunca yangın çok büyük sandık. Pencerelerde kurtarılmayı bekledik. Üzerimize kıyafet bile alamadan dışarı çıktık" diye konuştu.

Rezidansta korkutan yangın | Video

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Rezidansta korkutan yangın
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