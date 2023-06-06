Rezidansta seri kedi katili

İstanbul Şişli'de bulunan bir rezidansın bahçesinde kedilere zarar verdiği gerekçesiyle mandala (meditasyon amaçlı bir çizim sanatı) sanatçısı Banu Ö. hakkında aynı sitede oturan komşuları tarafından suç duyurusunda bulunuldu. İddiaya göre Banu Ö. ve çocuklarının, kedileri boğduğu, bazı kedileri kör ettiği, yavru kedilerin kafalarını sopalarla ezdiği ve kedileri döverek öldürdüğü ileri sürüldü.Daha fazla kedinin zarar görmemesi adına site yönetimine şikâyette bulunan Mücella M., vahşete dayanamadığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolunu tuttu. Komşu Mücella M., 3 Nisan'da Banu Ö.'nün "Kedileri öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm, ağzını burnunu kırarım" diyerek kendisini tehdit ettiğini söyledi. Banu Ö.'nün kendisini uyaran bir başka site sakini Sinem K.'yı darp ederek rezidanstan taşınmak zorunda bıraktığını söyleyen Mücella M. "Sitenin bahçesinde rahatça dolaşamıyorum. Arka bahçeme bile çıkamıyorum" dedi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.