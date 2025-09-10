Rezidanstaki sır ölümde tek şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda Fas uyruklu Jawhara Aboucheikh (20), erkek arkadaşının rezidans dairesinde ölü bulundu. Olaydan sonra daireden çıkan A.A. binanın güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını söyleyip kaçtı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ertesi gün Bursa'da yakalanan A.A. tutuklandı. Evde yapılan incelemelerde kokain ele geçirilirken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.6 Eylül Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili devam eden çalışmalarda şüpheli A.A.'nın Bursa'ya gittiği belirlendi. Şüphelinin Yıldırım ilçesinde saklandığı evi belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan A.A., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan A.A., uyuşturucu madde kullandıklarını, daha sonra kız arkadaşının rahatsızlandığını ve paniğe kapılıp daireden kaçtığını söyledi. Hakkında işlem başlatılan A.A. adliyeye sevk edildi, ardından da çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.