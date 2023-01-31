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Giriş Tarihi: 1.2.2023

Richie Rich, kargo kodları da çalıp 1 milyon TL vurgun yaptı

Banka hesaplarını boşaltıp 60 milyon liralık vurgun yapan çetenin, kargo firmalarını hack’leyip kargo kodlarını çalarak 500 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı

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Richie Rich, kargo kodları da çalıp 1 milyon TL vurgun yaptı
Afyonkarahısar'da yakalanan ve "Richie Rich" olarak bilinen hacker Ramazan Ç.'nin (22), banka hesaplarını boşaltarak yaptığı 60 milyonluk vurgunun ardından bir diğer dolandırıcılık yöntemi de çökertildi. Telekomünikasyon şirketi ve onunla çalışan kargo firmasının ağına sızıp, kargo kodlarını ele geçiren hacker'ın, özellikle içerisinde cep telefonu bulunan kargoları sahadaki elemanlara aldırıp bu şekilde 500 kişiyi 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.



Konya merkezli Erzurum, Van, Burdur, Aydın ve İstanbul illerinde belirlenen adreslere yapılan KAR-TEL operasyonunda aralarında 3 kargo çalışanının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Kargo çalışanlarının müşterilerin bilgileri ile sistemden sorgulama yapıp, kodları koordinatöre gönderdiği, bunun için de her işlem başına para aldığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden aralarında bir kargocunun da olduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Richie Rich, kargo kodları da çalıp 1 milyon TL vurgun yaptı
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