Richie Rich, kargo kodları da çalıp 1 milyon TL vurgun yaptı

Afyonkarahısar'da yakalanan ve "Richie Rich" olarak bilinen hacker Ramazan Ç.'nin (22), banka hesaplarını boşaltarak yaptığı 60 milyonluk vurgunun ardından bir diğer dolandırıcılık yöntemi de çökertildi. Telekomünikasyon şirketi ve onunla çalışan kargo firmasının ağına sızıp, kargo kodlarını ele geçiren hacker'ın, özellikle içerisinde cep telefonu bulunan kargoları sahadaki elemanlara aldırıp bu şekilde 500 kişiyi 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.Konya merkezli Erzurum, Van, Burdur, Aydın ve İstanbul illerinde belirlenen adreslere yapılan KAR-TEL operasyonunda aralarında 3 kargo çalışanının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Kargo çalışanlarının müşterilerin bilgileri ile sistemden sorgulama yapıp, kodları koordinatöre gönderdiği, bunun için de her işlem başına para aldığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden aralarında bir kargocunun da olduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.