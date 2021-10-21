Risk taşıdığı için boşaltılan okul açılış için gün sayıyor

İstanbul Sarıyer'de olası bir depremde risk taşıdığı için boşaltılan ve İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi tarafından deprem yönetmeliğine uygun olarak yeniden inşa edilen Rumelikavağı Güney Kıldıran İlköğretim Okulu, açılış için gün sayıyor.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, İstanbul Valiliği tarafından yaptırılan ve önümüzdeki günlerde eğitime başlayacak olan Rumelikavağı Güney Kıldıran İlköğretim okulunu ziyaret etti. Dış inşaatı, sınıfları, atölyeleri, açık ve kapalı spor alanları, laboratuvarları tamamlanan, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'un girişimleri ile bahçesi genişletilerek çocuklar için geniş alan oluşturulan Rumeli Kavağı İlkokulu, öğrencilerini kabul etmeye hazır. Okulun önümüzdeki günlerde açılışı yapılarak öğrencilerini kabul etmesi bekleniyor.

"BAŞARILI GENÇLER YETİŞECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUM"

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun okulda yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada: "Devletimiz, tüm öğrencilerimiz gibi Rumelikavaklı öğrencilerimizin de hak ettiği kaliteli ve nitelikli ortamlarda eğitim sağlamak için büyük bir projeye daha imza attı. Dersliklerin yanı sıra, atölyeleriyle, kapalı spor alanıyla, bilgisayar laboratuvarından fen laboratuvarına kadar tüm detayları düşünülmüş bir okulu Sarıyer Rumelikavaklı öğrenci ve velilerimizin hizmetine açıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin ve hükümetimizin tüm kurumlarına emeklerinden dolayı Sarıyerliler adına teşekkür ediyoruz. Ve bu güzide eğitim merkezinde Sarıyer'in, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine imza atacak başarılı gençler yetişeceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.