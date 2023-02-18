Riskli 93 okuldaki öğrenciler nakledilecek

İstanbul Valiliği, 20 Şubat Pazartesi itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006'da kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, kentte 1999 öncesinde inşa edilen bin 418 okulda incelemelerde bulunulduğu belirtildi. Okullardan 67'sinin depreme dayanıklı, bin 351'inin de riskli olduğu tespit edildiği aktarıldı. Bin 351 okulun 769'unun güçlendirildiği, 367'sinin yıkılıp yeniden yapıldığı belirtilerek, 87 okulun da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildiği, yıkılıp yeniden inşa edildiği ifade edildi. Geriye kalan 128 riskli okuldan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, 128 riskli okuldan 35'indeki öğrencilerin geçen sene başka okullara nakledildiği kaydedildi. Açıklamada "Geriye kalan 93 riskli okuldan, 76'sının yıkılıp yeniden yapılması, 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, 93 okuldaki öğrencilerimiz depreme güvenli okullara nakledilecek. Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacak" denildi.