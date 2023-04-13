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Giriş Tarihi: 13.4.2023 13:44 Son Güncelleme: 13.4.2023 14:18

Riskli yapıların yıkımı başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, riskli alan ilan edilen Bağlar’daki 90 metruk yapının yıkımına başladı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Riskli yapıların yıkımı başladı

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk yapıları yıkmak için çalışma başlattı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Muradiye 23, Fatih 17, Alipınar 2, Şeyh Şamil 3, 5 Nisan 4, Yunus Emre 8, Körhat 8, Kaynartepe'te 25 olmak üzere toplam 90 metruk yapının yıkımı için ihale sürecini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilk yıkıma Kaynartepe mahallesi 281. sokakta bulunan yapıda başladı. Metruk yapıların ara sokakta bulunması nedeniyle ilk etapta balyozla yapılan çalışmalar daha sonra iş makineleriyle devam edecek.

Yapılardan çıkan molozlar, Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Depolama Sahası'na taşınarak bertaraf edilecek. Büyükşehir Belediyesi, metruk yapıların yıkım çalışmalarını 190 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyor.

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Riskli yapıların yıkımı başladı
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