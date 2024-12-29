Rize Artvin Havalimanı Nerede? Rize-Artvin Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Karadeniz'in yemyeşil doğasına, serin yaylalarına ve kendine özgü kültürel zenginliklerine sahip olan ülkemizin en özel şehirlerinden ikisi Rize ve Artvin'dir. Bu kentleri Türkiye'nin dört bir yanına bağlayan Rize Artvin Havalimanı'dır. Rize Artvin Havalimanı nerede ve Rize Artvin Havaalanı nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları bu eşsiz güzellikteki şehirlere gitmek isteyenlerin cevaplarını merak ettikleri sorulardır.

Rize Artvin Havalimanı Nerede?

Rize Artvin Havalimanı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Rize'nin Pazar ilçesi ile Artvin'in Hopa ilçesine yakın bir konumda yer almaktadır. Karadeniz sahilinde, deniz üzerine inşa edilmiş bu havalimanı Türkiye'nin ikinci deniz dolgusu havalimanıdır. Havalimanı 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılmış ve bölgedeki ulaşım ihtiyaçlarına modern bir çözüm sunmuştur.

Adını Rize ve Artvin şehirlerinden alan havalimanı bölgenin ekonomik, turistik ve kültürel potansiyelini artırmayı hedeflemektedir. Modern terminal binası, 3 milyon yolcu kapasitesi ve uluslararası standartlara uygun pist özellikleri ile Rize Artvin Havalimanı hem iç hatlar hem de dış hatlar için hizmet vermektedir.

Havalimanının inşasında kullanılan deniz dolgusu yöntemi, çevresel ve teknik zorluklara rağmen başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Yaklaşık 100 milyon ton taş kullanılarak oluşturulan dolgu alanı, mühendislik harikası bir yapı olarak dikkat çekmektedir.

Rize Artvin Havalimanına Nasıl Gidilir?

Karadeniz Bölgesi'nin turizm ve ticaret potansiyelini artıran önemli bir ulaşım noktası olan Rize Artvin Havalimanına ulaşım çeşitli alternatiflerle mümkündür. Rize şehir merkezinden havalimanına ulaşım, özel araç, taksi ve toplu taşıma araçlarıyla sağlanmaktadır. Rize merkez ile havalimanı arasındaki mesafe yaklaşık 34 kilometre olup, kara yolu ile ortalama 40 dakikada ulaşılabilmektedir. Artvin şehir merkezinden ise havalimanına ulaşım süresi yaklaşık 1 saat 15 dakika olup, bu mesafe yaklaşık 125 kilometredir.

Toplu Taşıma Seçenekleri

Havalimanına ulaşım için Rize ve Artvin merkezlerinden hareket eden HAVAŞ otobüsleri kullanılabilir. Bu otobüsler, uçak iniş ve kalkış saatlerine göre düzenlenmekte olup, uygun bir ulaşım alternatifi sunmaktadır.

Özel Araç ve Otopark Hizmetleri

Kendi aracıyla seyahat edenler için havalimanında geniş bir otopark alanı bulunmaktadır. Bu otopark, kısa süreli ve uzun süreli park ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, Karadeniz Sahil Yolu üzerinden havalimanına rahatlıkla erişim sağlanabilmektedir.

Çevre İlçelerden Ulaşım

Havalimanı, Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Çayeli gibi ilçelerinden, Artvin'in Hopa, Arhavi ve Borçka ilçelerinden de kolayca ulaşılabilir bir konumdadır. Bu ilçelerden gelen yolcular, genellikle taksi veya toplu taşıma araçlarını tercih etmektedir.

Hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için büyük kolaylık sunan Rize Artvin Havalimanı, modern altyapısı ve stratejik konumuyla dikkat çekmektedir.