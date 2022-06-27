Rize-Artvin Havalimanı’ndan ilk yurt dışı uçuşu Mekke’ye yapıldı

Bu yıl hacı adaylarının Rize-Artvin Havalimanından ilk yurt dışı uçuşunu gerçekleştireceklerinden dolayı çok şanslı olduklarını ifade eden Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, "Gerçekten bugünü dolu dolu yaşıyorum. Ben de 2006 yılında gitmiştim. Hacı adaylarının ne kadar şanslı olduğunu kendimde hissettim. Çünkü kabeden davetiye almışlar. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? İkinci şansları ise Rize-Artvin Havalimanı'nı ilk kez yurtdışı uçuşu yapıyor. Bu Cumhurbaşkanımızın özel ikramıdır. Bugün Rize-Artvin Havalimanından kalkan uçak direk olarak Suudi Arabistan'a direk olarak uçacak. Gerçekten bugün her şey dört dörtlük. Hacılarımızın ve bütün ümmeti Muhammed'in dualarıyla bu millet dimdik duracak" ifadelerini kullandı.