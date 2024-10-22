Rize Batum Arası Kaç Km? Batum Rize Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Rize ile Batum arasındaki mesafe ve seyahat süresi, iki bölgeyi keşfetmek isteyenler için önemlidir. Doğal güzelliklerin ve kültürel zenginliklerin bir araya geldiği bu iki nokta, hem iş hem de turistik seyahatler için cazip birer destinasyondur. Özellikle yaz aylarında, Karadeniz'in serin havası ve Batum'un sıcak iklimi arasında keyifli bir yolculuk yapmak mümkündür. Rize Batum arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer demeden önce bu kısa seyahatin, keşif dolu anılar biriktirmenizi sağlayacağını unutmayın.

Rize Batum Arası Kaç Km?

Rize ile Batum arasındaki mesafe karayolu ile yaklaşık olarak 130 kilometredir. Bu mesafe, tercih edilen güzergaha göre değişiklik gösterebilir; ancak genel olarak en sık kullanılan yollar bu ölçümü yansıtır. Rize'den Batum'a ulaşmak için en yaygın güzergah, Rize-Artvin yolu üzerinden Gürcistan sınırına doğru ilerlemektir. Bu yol, hem güvenli hem de manzarası ile keyifli bir yolculuk sunar.

Batum Rize Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Seyahat süresi, kullanılan ulaşım aracına, yol koşullarına ve sınır geçiş süresine bağlı olarak değişir.

• Özel Araçla: Kendi aracınızla seyahat ediyorsanız, yolculuk süresi genellikle 2-2,5 saat arasında sürmektedir. Yolculuk sırasında Karadeniz'in eşsiz manzaralarını görme fırsatını yakalarsınız.

• Otobüs ile: Rize'den Batum'a otobüs seferleri de mevcuttur. Bu seferler, genellikle 2,5-3 saat sürmektedir. Ancak, sınır geçişi ve beklemeler nedeniyle bu süre uzayabilir.