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Giriş Tarihi: 26.7.2023

Rize Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırı: 5 yaralı

Rize Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırı: 5 yaralı
Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen kimliği belirsiz kişinin tabancayla rast gele ateş açması sonucu, 1 polis, 1 jandarma, 1 sağlık çalışanı ve 2 hasta, yaralandı. Geniş güvenlik önlemleri alınan hastanenin acil servisi kapatılırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırıdan sonra kaçan şüpheli ise uzaklaşamadan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Eminettin Mahallesi Rize Valiliği karşısındaki Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Acil servis koridorunda kimliği belirsiz kişi, henüz bilinmeyen nedenle belinden çıkardığı tabancayla rast gele ateş açtı. Acil servis önünde kurşunların isabet ettiği 1 polis, 1 jandarma, 1 sağlık çalışanı ve 2 hasta, yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi hastaneye sevk edilirken, görevli sağlık çalışanları yaralılara ilk müdahalede bulundu. Saldırı sonrası kaçan şüpheli, hastane yakınında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Rize Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırı: 5 yaralı
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