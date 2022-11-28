Rize’de 2 genç can vermişti: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Feci kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çiftekavak mevkisinde meydana geldi. Polat Yavuz'un kullandığı 06 FU 8963 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu balıkçı barınakları karşısında, yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarparak, yaklaşık 3 metrelik duvardan düştü. Araçta bulunan Bilal Çukur ve Mazlum Şentürk yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü Polat ile arkadaşları Berat Aşkın Ulaşın ve Muhammet Yasin Akarsu ise ambulanslarla Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.