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Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:44 Son Güncelleme: 28.11.2022 11:58

Rize'de 2 gencin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı

Rize’de dün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında Bilal Çukur (18) ve Mazlum Şentürk’ün (20) öldü, 3 kişinin de ağır yaralandı. Yaşanan kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi( KGYS) güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Kazada, hafta sonu 5 arkadaşın Gürcistan gezisinden, Muş’a dönüş yolunda kaza geçirdikleri belirtildi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize’de 2 gencin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı

Rize'nin merkeze bağlı Çiftekavak mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Polat Yavuz'un kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarparak, yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya düştü.

Araçta bulunan Bilal Çukur ve Mazlum Şentürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Polat ile arkadaşları Berat Aşkın Ulaşın ve Muhammet Yasin Akarsu ise sağlık ekiplerince Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin ise sürdüğü belirtildi.

BATUM GEZİSİ DÖNÜŞÜ YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, hafta sonu gezi amaçlı 5 arkadaşın Artvin Kemalpaşa'daki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek Gürcistan'ın Batum kentine gittikleri ve oradan Muş'a dönerken yolda kaza geçirdikleri öğrenildi.

Yaşanan kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi( KGYS) güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Trabzon yönüne giden otomobilin, bariyerle çarpıp havalanarak duvardan düştüğü görülüyor.

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Rize'de 2 gencin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı
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