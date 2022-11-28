Rize’de 2 gencin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı

Rize'nin merkeze bağlı Çiftekavak mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Polat Yavuz'un kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarparak, yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya düştü.
Araçta bulunan Bilal Çukur ve Mazlum Şentürk olay yerinde hayatını kaybetti.
BATUM GEZİSİ DÖNÜŞÜ YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, hafta sonu gezi amaçlı 5 arkadaşın Artvin Kemalpaşa'daki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek Gürcistan'ın Batum kentine gittikleri ve oradan Muş'a dönerken yolda kaza geçirdikleri öğrenildi.
Yaşanan kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi( KGYS) güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Trabzon yönüne giden otomobilin, bariyerle çarpıp havalanarak duvardan düştüğü görülüyor.