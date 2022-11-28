Rize’de 2 gencin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı

Yaralanan sürücü Polat ile arkadaşları Berat Aşkın Ulaşın ve Muhammet Yasin Akarsu ise sağlık ekiplerince Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin ise sürdüğü belirtildi.