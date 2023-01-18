Rize’de 360 derece dönen ahşap ev görenleri hayran bırakıyor

Ardeşen ilçesinde yapı firması, 360 derece dönen 2 katlı ahşap ev yaptı. Ahşap yapı, altına yerleştirilen mekanizma sayesinde uzaktan kumanda ile dönebiliyor. Rize'nin dağlık araziye sahip ve yağmurlu kent olması nedeniyle tasarlanan dönen ev, görenlerin de ilgisini çekiyor. Ana yol kenarında teşhire açılan ev, meraklıları tarafından ziyaret ediliyor. Çok sayıda sipariş alan dönen evin satışları, mayıs ayında başlayacak.





İşletme sahibi Cemil Eksilmez, "Coğrafyamızdan kaynaklı yaşamış olduğumuz sorunlara her zaman eğilmeye çalıştık. Arazi durumundan dolayı sürekli yapılarda hep problem yaşıyorduk. Dağlık bir arazinin içerisinde olduğumuz için evlerin cephesini açık alana çevirince diğer noktalar kör noktada kalır.





Bu sorun ortadan kaldırmak için bir çalışma yaparak dönen evi ortaya çıkardık. Avrupa standartlarına uygun bir mekanizma oluşturduk. Bir bilye sistemi oluşturarak evin dönmesini sağladık. 1 yıl süren çalışmanın ardından bu ev ortaya çıktı. Henüz testlerimiz devam ediyor, satışa başlamadık" dedi.





Evlerde artık güneş görmeyen oda kalmayacağını söyleyen Eksilmez, "Şu anda çok fazla ön talep var. Bu bölgede yaşanan zorluklardan yola çıkarak tasarladığımız ev için yine bu coğrafyadan çok talep var. Mayıs ayında satışa başlayacağız" diye konuştu.