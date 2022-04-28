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Giriş Tarihi: 28.4.2022 16:23

Rize'de 96 afet konutu sahiplerini buldu

AA

Rize'de meydana gelen sel felaketlerinde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için yaptırılan 96 afet konutu, çekilen kurayla sahiplerini buldu.

Vali Kemal Çeber, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Müdürlüğünde düzenlenen kura çekim töreninde, bugüne kadar Rize'de meydana gelen afetler sonucu hasar gören veya hasar görmesi muhtemel konutlar için afetzede ailelere 2 bin 246 afet konutu yapılarak teslim edildiğini söyledi.

Bugün de tamamlanan 96 afet konutunu hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Çeber, "603 konutun ise yapımı devam etmektedir. İki yıl içerisinde tüm afetzede aileleri konutlara yerleştirmiş olacağız." dedi.

Vali Çeber, ilin coğrafi yapısı gereği özellikle yağışlar sonucu ciddi afetlerle karşı karşıya kalındığını ifade ederek, "Devletimiz yaşanan bu felaketler karşısında tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında durarak yaraların en kısa zamanda sarılmasını sağlıyor. Son derece modern, güvenli ve konforlu konutlarımızın hak sahiplerine dağıtımı için buradayız. Hak sahibi ailelerimize yeni konutları hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle 96 konutun sahipleri belirlendi.

Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı ve hak sahipleri katıldı.

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Rize'de 96 afet konutu sahiplerini buldu
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