Rize’de araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesi İncesu köyü Marbudam Yaylası mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta bulunan M.B., T.B., H.B., F.B. ve H.B.'yi çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araç sürücüsü F.B. ile H.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan M.B., T.B. ve H.B. isimli kişiler ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelileri bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.