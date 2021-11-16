Rize’de aynı bölgede ikinci kaza: Kamyonet böyle çarptı!

Kamyonet sürücüsü tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde koşarak yolun karşında kendisini bekleyen kadının yanına gitmek isteyen sırt çantalı küçük kızın kamyonetin çarpmasıyla savrulduğu, çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.