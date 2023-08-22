Rize’de dereye uçan kamyonetteki babaanne öldü, torunu yaralandı

Rize'nin İkizdere Kumluk mevkiinde akşam saatlerinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden Fatih Emir yönetimindeki kamyonet 25 metre yüksekten yuvarlandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dereye inen ekipler, ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücünün babaannesi Günaçar Emir(75) hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Fatih Emir yaralı olarak Ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili Kalkandere C.Savcılığınca soruşturma açıldı.