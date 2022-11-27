Rize’de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Çiftekavak mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen otomobil, kontrolden çıkması sonucu Çiftekavak balıkçı barınakları karşısında yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarparak, yaklaşık 3 metrelik duvardan düştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bilal Çukur(18) ve Mazlum Şentürk'ün(20) hayatını kaybettiği belirlendi.