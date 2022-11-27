Rize’de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Çiftekavak mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen otomobil, kontrolden çıkması sonucu Çiftekavak balıkçı barınakları karşısında yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarparak, yaklaşık 3 metrelik duvardan düştü.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bilal Çukur(18) ve Mazlum Şentürk'ün(20) hayatını kaybettiği belirlendi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan, Berat Aşkın Ulaşın, Mahammet Yasin Akarsu ve Polat Yavuz da, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.