Rize’de feci kaza: 2 ölü 8 yaralı

Kaza, dün gece 22:30 sıralarında Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu'nun 5. kilometresinde Ardeşen ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi'nde önceki akşam 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K. K. yönetimindeki araç, şoförü henüz teyit edilemeyen bir araç ve Ahmet B. yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçtaki şoför Kemal K., Emine K., Hatice K., Ufuk K., Neşe K. ve Bahriye K.,araçta Kenan Yeniçırak ve Turan Kuyumcu, bir diğer araçta da şoför Ahmet B. ve beraberindeki Esra T. olmak üzere 10 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Yaşanan kazada, kafa kafaya çarpışmada her iki araç hurdaya döndü. Kazada, 3 araçta sıkışan 10 kişi itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kazada yaralanan Turan Kuyumcu, Kenan Yeniçırak, Kemal K., Ahmet B. ve Esra T. ,yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine, Emine K., Hatice K., Ufuk K., Neşe K. ve Bahriye K. ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Turan Kuyumcu ve Kenan Yeniçırak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 8 yaralının tedavisi sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.