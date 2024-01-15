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Giriş Tarihi: 15.1.2024 17:09

Rize'de feci kaza! Araç çay bahçesine uçtu: 1 ölü!

Rize'de 84 yaşındaki Ahmet Kaşkaoğlu'nun kullandığı araç buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Çay bahçesine uçan aracın sürücüsü Kaşkoğlu kurtarılamadı.

İHA
Rize’de feci kaza! Araç çay bahçesine uçtu: 1 ölü!
Feci kaza, Derepazarı ilçesine bağlı Beştepe Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 84 yaşındaki Ahmet Kaşkaoğlu, otomobiliyle Kendirli beldesi istikametinden Derepazarı ilçesine bağlı Beştepe Köyü istikametine seyir halinde ilerliyordu. O esnada yolun buzlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden Kaşkoğlu, otomobili ile çay bahçesine uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kaşkoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Rize'de feci kaza! Araç çay bahçesine uçtu: 1 ölü!
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