Rize’de feci kaza! İki tır çarpıştı: 4 yaralı

Rize'deki kaza saat 9.00 sıralarında Pazar ilçesi, Pazar Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Rize istikametinden Artvin istikametine giden Ü.C. sevk ve idaresindeki 53 ADR 859 plakalı tır arıza yapınca yolun kenarına park etmek zorunda kaldı.

PARK HALİNDEKİ TIRA ÇARPTI

Sürücü Ü.C. olay yerine çağırdığı arkadaşları İ.D. ve A.R.Ç. ile arızayı tespit etmek için çalışmalara başladı. Bu esnada aynı istikamette olan yabancı uyruklu K.B. sevk ve idaresindeki 80 033 TBA plakalı tır arıza tapan tıra arkadan çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerlerden çıkartılan sürücü Ü.C., arkalarından yardıma gelen İ.D. ile kazada ağır yaralanan diğer arkadaşı A.R.Ç. ve yabancı uyruklu sürücü K.B. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.