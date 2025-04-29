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Giriş Tarihi: 29.4.2025 15:22

Rize'de feci kaza! Otomobil deniz kenarına uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti!

Rize Fındıklı'da Nurullah Ç.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak deniz kenarına uçtu. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA
Rize’de feci kaza! Otomobil deniz kenarına uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti!

Kaza, sabah saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin istikametinden Rize istikametine seyreden Nurullah Ç. (22) idaresindeki 17 AHN 752 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki kaldırımı aşıp, deniz kenarına uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ceyhun G. (22), Yiğitcan A. (19) ve Onur Kuvvet (23) yaralandı. İhbarla bölgeye gelen ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Onur Kuvvet, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Rize'de feci kaza! Otomobil deniz kenarına uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti!
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