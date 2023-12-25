Haberler Yaşam Haberleri Rize'de fırtınanın verdiği hasar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 25.12.2023 17:24 Son Güncelleme: 25.12.2023 17:48

Rize'de fırtınanın verdiği hasar ortaya çıktı

Rize'de önceki gün yaşanan aşırı fırtına nedeniyle il genelinde 87 çatı uçtu, 13 araç hasar gördü.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Rize’de fırtınanın verdiği hasar ortaya çıktı

Rize de önceki gün meydana gelen Fırtına nedeniyle yapılan hasar tespit çalışmalarında çok sayıda çatı uçtu ve birçok araç hasar gördü. Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan uyarılar sonucunda il genelinde 95 ihbar telefonu alındığı belirtildi. İhbar sonucunda 87 çatı uçtu ve 13 araç uçan çatı ve ağaç devrilmesi sonucu hasar gördüğü belirtildi.

Fırtına sonucunda il merkezinde 30 vaka meydana gelirken, Ardeşen ilçesinde 20, Çamlıhemşin ilçesinde 2, Çayeli 9, Fındıklı 15, Güneysu 6, İkizdere 2 ve Pazar ilçesinde 11 vaka meydana geldiği hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

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Rize'de fırtınanın verdiği hasar ortaya çıktı
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