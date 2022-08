Rize’de ’Gastronomi’ rüzgarı sürüyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı "2. Ulusal Rize Gastronomi Günleri'ne katıldı. Rize Belediyesi ev sahipliğinde Sahil açık otoparkında kurulan stantları gezdi. Yöresel yiyecek stantlarında ikram edilen pepeçura, mısır ekmeği, bal, karalahana sarması, kavurma gibi yiyeceklerin tatlarına bakan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdi.

Gazetecilere Rize mutfağını değerlendiren Erdoğan, Rize mutfağının her zaman çok güzel olduğunu belirterek, "Her zaman söylerim. Çok zengin çok çeşit var. Demeye gerek yok ama özellikle kavurmamız, kuru fasulyemiz, karalahanamız, hamsi ile yaptığımız şeyler, mısır ekmeğimiz. İlk defa likapa ile yapılmış pepeçura tatlısı çok güzel. Kendimize has lezzetlerimiz var. Bütün Türkiye'de kavurmamız ve kuru fasulyemiz meşhur. Dolayısıyla bunların burada daha çok insana ulaştırılmaya çalışılması çok güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.

GastroRize Günleri yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.