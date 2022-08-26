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Giriş Tarihi: 26.8.2022 14:08 Son Güncelleme: 26.8.2022 14:17

Rize'de 'GastroRize' heyecanı başladı

Rize’de 25-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan 2’inci Rize Ulusal Gastronomi Günleri 'Rize Enfes Lezzetler Nefis' sloganıyla Rize'nin enfes tatları, dokuları ve kültürünü içeren festival'i başladı.

MEHMET CAN PEÇE MEHMET CAN PEÇE
Rize’de ’GastroRize’ heyecanı başladı

Bu yıl 2'incisi düzenlenen ve 4 gün sürecek olan içerisinde akademik toplantılar, sektör buluşmaları, workshoplar, kültürel aktiviteler ve konserlerin yer aldığı Rize Ulusal Gastronomi günlerinin açılışı yapıldı. Rize'de bir otelde gerçekleştirilen açılışa Rize Valisi Kemal Çeber, Ak Parti Rize Millet Vekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve sektör temsilcileri katıldı. Sinevizyon gösterisi ile başlayan toplantıda açılış konuşmalarını yapan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "GastroRize ile hedeflenen, ürün tanıtımının ötesinde köylerde, kırsal ve şehirde yaşayanların üretime nasıl faydalı olabilecekleri. Bu üretim yeni mamuller olduğu gibi, yeni ustaların ortaya çıkmasına, Türkiye'nin değişik illerine iş icra etmelerine vesile olacaktır. Bu anlamda GastroRize'nin mutfağında da birçok şeyi geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Metin, Rize'nin doğası ve kültürüyle turizmde önemli bir nokta olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: "Allah tahtı bahşetmiş, biz bahtımızı almaya çalışıyoruz. Bu alanda 14 ürünü coğrafi işaretli olarak tescil ettirdik. Sırada 10'a yakın bekleyen ürün var. Bütün mor yiyecekler adeta bu şehirde toplanmış. Bu iklimsel özelliklerin, coğrafi değerlerin dünyaya tanıtılması gerekiyor. GastroRize bu adımlardan birisi."

Rize'nin çayıyla ön plana çıktığına işaret eden Metin, "Dünyada en çok çay tüketen ülkeyiz. Yaşayan nüfusa göre orantılandığımızda en çok tüketen ülke konumundayız. Çayın yanında diğer ürünlerin tanıtılmasına bu çalışmalar renk katacaktır." diye konuştu.

Gastronomi dünyasından isimleri buluşturan festivalde, yerel lezzetlerin ve gastronomi programlarının yanı sıra kentin biyoçeşitliliği, çay ve tarımı, yerel pazarlar, yöre mimarisi ve geleneksel lokantaların tanıtımına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilecek.

Doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra yöresel lezzetleriyle bilinen kentin dünyaya tanıtılmasını hedefleyen GastroRize, 28 Ağustos'ta sona erecek.

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Rize'de 'GastroRize' heyecanı başladı
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