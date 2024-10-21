Rize’de heyelan: 2 katlı 2 ev toprak altında kaldı

Rize'de sağanak yağış nedeniyle, Büyükköy Beldesi'ne bağlı Derecik Köyü'nde toprak kayması meydana geldi. 15 Temmuz 2021'de yaşanan afette boşaltılan 2'şer katlı 2 ev yamaçtan kopan toprak kütlesi altında kalırken beldenin yolu su ve hafriyatla dolarak ulaşıma kapandı. Dere yatağına akan toprak nedeniyle derenin ağzı kapanınca bir gölet oluştu. Evlerden birinin sahibi olan Menderes Ofluoğlu, daha öne tutulan risk raporu nedeniyle binalarda kimsenin olmadığını, diğer evin sahibi olan kuzeninin bazen gelip kaldığını, heyelandan önce de evden ayrıldığını söyledi. Köy muhtarı Ramazan Küçüksarı ise "Sabah büyük korkuyla uyandık. Adeta dağın yürüdüğünü gördüm" dedi.