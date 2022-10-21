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Giriş Tarihi: 21.10.2022 18:38

Rize'de heyelan; 31 köy yolu kapandı, 1 cip toprak altında kaldı

Rize’de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanlarda, 31 köy yolu ulaşıma kapandı, 1 cip toprak altında kaldı.

DHA
Rize’de heyelan; 31 köy yolu kapandı, 1 cip toprak altında kaldı

Kentte, öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde meydana gelen heyelanlarda ,31 köy yolu ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesinde Duygulu Köyü Muhtarı İsmail Topaloğlu'na ait 53 ABF 581 plakalı cip, heyelan nedeniyle toprak altında kaldı. Cipin çıkarılmaya çalışıldığı sırada aynı yerde yeniden heyelan yaşandı. Çekici görevlileri ve vatandaşlar heyelandan kaçarak kurtuldu. Heyelanlarda can kaybı ve yaralanan olmadı. İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri ile kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Duygulu Köyü Muhtarı İsmail Topaloğlu, "Vatandaşlar bana 'menfezde tıkanma var' deyince arabamla geldim. Arabayı park ettim 1 dakika sonra araba heyelanla aşağı doğru gitmeye başladı. 3 saat sonra üstten bir heyelan geldi arabayı tamamen kapattı. İlk heyelandan sonra arabayı çekmek için çekici gelmişti. Onlar kenara çekildikten hemen sonra heyelan geldi. 2 dakika ile canlarını kurtardılar" dedi.

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Rize'de heyelan; 31 köy yolu kapandı, 1 cip toprak altında kaldı
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