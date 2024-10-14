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Giriş Tarihi: 14.10.2024 13:26 Son Güncelleme: 14.10.2024 14:17

Rize’de heyelan

Rize Merkez Fener Mahallesi Buhara sokakta meydana gelen heyelanda yeni yapılmakta olan binanın arkası çöktü.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Rize’de heyelan

Rize Fener Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda yeni yapılmakta olan inşaatın arkası çökerek inşaatın içine girdi. Önceki akşam Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Fener Mahallesi Buhara sokakta yeni yapılmakta olan binanın arkasında bulunan istinat duvarı çökerek binanın içine girdi.

Çevre sakinleri inşaatın başlaması ile birlikte inşaat sahibinin fore kazıklar ile binanın arkasını güçlendirdiğini ancak üst kısımda bulunan çocuk parkında oluşan çatlakların böyle bir heyelanın beklendiğini belirterek " Heyelanı bekliyorduk, Allahtan fore kazıklar üst kısımların gelmesini engelledi. Herhangi bir kayıp olmaması sevindirici " dedi.

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Rize’de heyelan
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