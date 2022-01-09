Rize’de ilginç olay: Merdiven korkuluğuna başını sıkıştırdı...

Başka bir arkadaşının bu anları cep telefonuyla kaydettiğini anlatan Kazdal, "Kulaklarım kızardı. Beş dakika sürdü kafamı oradan çıkarmam. Biraz zor oldu. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bir sürü yorum geldi. Değişik tepkiler aldım. Arabada tanımadığım insanlar bana bakınca utanıyorum. Hayatımız tehlikedeydi. Çok korktum. Şakası bile yapılmaz." diye konuştu.