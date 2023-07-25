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Giriş Tarihi: 25.7.2023 01:53

Rize’de kira zammı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Rize’de kira zammı yüzünden çıkan kavgada ev sahibi M.K.'nin bıçakladığı 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. M.K. olay yerine gelen ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı

İHA
Rize’de kira zammı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Olay merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi M.K. kirasını arttırmak istediği için kiracısı ile artışın fahiş olduğu nedeniyle tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışmanın ardından kiracının yeğeni Halil İbrahim Ak (25) ve 2 arkadaşı ev sahibi M.K. ile görüşmek için yanına geldi. Ak ile M.K. arasındaki tartışma büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Bu esnada ev sahibi M.K. belinden çıkardığı ekmek bıçağı ile Halil İbrahim Ak, Sedat S.S. (23) ve Miraç B.'yi yaraladı.

M.K. olay yerine gelen ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Boğazından bıçak yarası alan Ak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ak'ın arkadaşları Sedat S.S. ve Miraç B. İse Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çapta inceleme devam ediyor.

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Rize’de kira zammı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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