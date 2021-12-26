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Giriş Tarihi: 26.12.2021 15:22 Son Güncelleme: 26.12.2021 15:46

Rize’de kış mevsiminde FormuLaz heyecanı

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA
Rize’de kış mevsiminde FormuLaz heyecanı

Rize’de yaz mevsiminde organize edilen FormuLaz yarışları kış aylarına da taşındı. Tahta arabalar ile yarışan yarışmacılar renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmacılar daha sonra tulum eşliğinde horon oynadı.

Tüm Türkiye'ye ve Dünya'ya nam salan Formulaz yarışları Ağustos ayında Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenleniyordu. Adını Formula yarışlarından esinlenilerek alan Redbull FormuLaz Tahta Araba Yarışları bu yıl kışın da düzenlendi. 2021 yılının son günlerini soğuk ve karlı geçiren Rize'de hava koşullarına aldırış edilmeden karlı havada yarışlar düzenlendi.

Tahta araba pilotları kara aldırış etmeden Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Belediye'sinin yolunu tuttu. Yollardaki karın temizlenmesiyle yörenin engebeli yollarında tahta arabalar boy gösterdi. Tahta araba tutkusunu gelenek haline getiren Rizeliler hafta sonunu yarışarak geçirdi.

ÇOCUKLARIN HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR

FormuLaz Derneği Başkanı Murat Gül "Günümüz teknolojisinde bilgisayar ve tabletler olunca tahta araba kültürü unutulmuştu. 2009 yılında bunu yarış haline getirdik. Belediye Başkanımız Ahmet Naci Aytemiz'in desteği ile birlikte yarışlarımızı ulusal düzeyde duyurduk. Artık her çocuğun da hayali gerçekleşmiş oldu" dedi.Yarışçıların özel kıyafetleri olduğunu anlatan Gül "Arabaların uzunluğu 170 genişliği ise 70 santimdir. Tahta ve ahşap dışında metal aksam kullanılmayacak. Yarışçıların da kara lastik ve kıl çorabı kullanılması zorunlu. Yarışlarda muayene istasyonu kurduk ve burada geçtikten sonra yarışa katılabiliyor. Her yıl 15-20 araç muayeneden geçemeyerek yarışlara katılamıyor" ifadelerini kullandı.

"YARIŞLARIMIZI TÜM DÜNYAYA DUYURMAK İSTİYORUZ"

Yarışları tüm dünyaya duyurmak istediklerini ifade eden FormuLaz Derneği Başkanı Murat Gül "Yarışlarımızı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Yarışlarda arabaları her yarışçı kendisi yapıyor. Başkalarının araçlarıyla yarışılmıyor. Aslında yarış araba yapımından itibaren başlıyor. Kendine özgü kullanılan malzemeler ve taktikler var" açıklamasında bulundu.

KIŞIN YAPILAN YARIŞLAR ADRENALİN DOLU

Başkan Gül, "Ağustos ayında yapıyorduk her yıl. Baktık ki kış mevsiminde etkinlik yapalım düşüncesi bizleri bugün burada olmamıza ve yarışları kışın da yapmamız gerektiğini hissettirdi. Kışın yapılan yarışlar daha adrenalin dolu oluyor" dedi. Yarışçılar yarış sonrası ateş etrafında tulum eşliğinde horon oynayarak gönüllerince bir gün geçirmiş oldu.

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Rize’de kış mevsiminde FormuLaz heyecanı
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