Rize’de kontrolünü kaybederek yoldan çıkan tır bariyerde asılı kaldı

Olay Rize İslampaşa mahallesinde dün gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Kar yağışı sonrası otoyolda oluşan buzlanma nedeniyle bir çok araç kaza sebebiyet verdi. Rize'den Kocaeli istikametine giden tır şoförü buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yoldan çıktı.
Yoldan çıkan tır, kenarındaki tel bariyerlere vurarak asılı kaldı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Vinç ve halat yardımıyla önce boş tanker çıkarıldı, sonrasında tır asılı kaldığı bariyerlerden kurtarıldı. 9 saat boyunca kapalı olan tek şerit, tırın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazada maddi hasar oluşurken tır şoförü Yusuf Acar kazada yara almadan kurtuldu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.