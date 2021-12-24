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Giriş Tarihi: 24.12.2021 15:06 Son Güncelleme: 24.12.2021 15:09

Rize’de kontrolünü kaybederek yoldan çıkan tır bariyerde asılı kaldı

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA
Rize’de kontrolünü kaybederek yoldan çıkan tır bariyerde asılı kaldı

Rize’de seyir halinde olan tır şoförü Yusuf Acar, buzlanma dolayısıyla kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Refüje çarpan tır, yoldan çıkarak tel bariyerlerde asılı kaldı. Kazada tır şoförü yara almazken tırda maddi hasar meydana geldi.

Olay Rize İslampaşa mahallesinde dün gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Kar yağışı sonrası otoyolda oluşan buzlanma nedeniyle bir çok araç kaza sebebiyet verdi. Rize'den Kocaeli istikametine giden tır şoförü buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yoldan çıktı.

Yoldan çıkan tır, kenarındaki tel bariyerlere vurarak asılı kaldı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Vinç ve halat yardımıyla önce boş tanker çıkarıldı, sonrasında tır asılı kaldığı bariyerlerden kurtarıldı. 9 saat boyunca kapalı olan tek şerit, tırın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazada maddi hasar oluşurken tır şoförü Yusuf Acar kazada yara almadan kurtuldu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Rize’de kontrolünü kaybederek yoldan çıkan tır bariyerde asılı kaldı
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