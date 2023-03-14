Rize’de korkunç cinayet: Kuzenine kurşun yağdırdı

Antalya'da yaşayan ve çeşitli suçlara karıştığı belirtilen Eray Karadeniz bir süre önce memleketi Pazar'a geldi. Kuzeni Suat Kurt'un aracını alarak gezintiye çıkan Karadeniz, iddiaya göre alkollü olduğu için Suat Kurt'un ehliyetini gösterdi ve ceza yedi. İddiaya göre ehliyetine ceza yiyen Suat Kurt ile Eray Karadeniz arasında tartışma çıktı.

Eray Karadeniz hayatını kaybetti

Çıkan tartışmada Suat Kurt kuzenini kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna üç kurşun isabet eden Eray Karadeniz eşi ve yakınları tarafından ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Suat Kurt ise olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi