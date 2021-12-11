Haberler Yaşam Haberleri Rize'de korkunç kaza! Kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 11.12.2021 19:18

Rize'de korkunç kaza! Kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

AA
Rize’de korkunç kaza! Kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Çamlıhemşin ilçesinde, Şaban Turan yönetimindeki 34 LL 0446 plakalı kamyonet, Şen köyündeki köprüden geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluklara çarptıktan sonra dereye düştü.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Yaşar Turan, Çağla ve Koray Göktaş, çevredekiler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma Timi, İtfaiye, AFAD ve AKUT ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen Halil Turan'ın cansız bedenini araçtan çıkarttı.

Turan'ın cenazesi incelemenin ardından morga, yaralılar ise kentteki hastanelere sevk edildi.

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Rize'de korkunç kaza! Kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
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