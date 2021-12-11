Rize’de korkunç kaza! Kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Çamlıhemşin ilçesinde, Şaban Turan yönetimindeki 34 LL 0446 plakalı kamyonet, Şen köyündeki köprüden geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluklara çarptıktan sonra dereye düştü.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Yaşar Turan, Çağla ve Koray Göktaş, çevredekiler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.