Rize’de orman yangınında ev ve birçok arazi zarar gördü

Fındıklı ilçesinin Çağlayan köyünde sabah saatlerinde meydana gelen orman yangınında bir ev tamamen yandı, 2 ev ve birçok arazi zarar gördü. Edinilen bilgiye göre çıkan yangının bahçe temizlemek için yakılan ateşten kaynaklandığı öğrenildi.

Yangın rüzgarın etkisiyle çay bahçelerinde büyüyerek yakınlarda bulunan bir eve sıçradı. Yangında eski bir konak küle dönerken, birkaç ev ve arazi zarar gördü. Çevre illerden gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı. Çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.