Rize’de saplantılı aşk cinayetini işleyen kişi ağırlaştırılmış müebbet aldı

15 Nisan 2020'de, Fındıklı ilçesinde Sabancı Öğretmenevi'nde meydana gelen olayda, Savaş Dalançıkar, Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle, resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabancayla sırtından vurdu, ardından da boğazını bıçakla keserek öldürdü. Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine adrese gelen polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Tutuklanan Dalançıkar hakkında Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Katil zanlısı Savaş Dalançıkar, davanın bugün görülen 6 duruşmasına tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Gamze Pala'nın ailesinin avukatı Yunus Çoruh, mahkeme heyetine yaptığı savunma da, "Türkiye'nin en vahşi cinayeti canavarca, eziyet çektirerek ve tasarlayarak işlenmiştir. Keşke idam olsaydı da idam talep edebilseydik. Son zamanlardaki kadın cinayetlerinin fazlalığı ve olayın oluş şekli de dikkate alınarak sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.



Pala'nın diğer avukatı Muhammed Berat Özyanık ise, "Olayın meydana geliş şeklinin vahameti, kamuoyunda meydana getirmiş olduğu infialde dikkate alınarak, kamuoyu vicdanının da rahatlatılabilmesi için sanık lehine herhangi bir indirim yapılmayarak en üst düzeyde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"HAYATTA EN ÇOK GAMZE'Mİ SEVİYORDUM!"



Mahkeme heyetince karar öncesinde sanık Savaş Dalançıkar'a son sözleri sordu. Dalançıkar, "Olay tarihinde bir anlık öfkeme kapıldım ve bu olayı gerçekleştirdim. Bu hayatta en çok Gamze'mi seviyordum, yine en çok onu seveceğim. Olay tarihinden önceki bir tarihte Gamze'nin parmağında yüzük görmüştüm. Onun başkasına ait olacağını düşündüm ve öfkelendim. Ben bu olayı tasarlamadım. Tasarlayacak olsaydım önceden Gamze'mi mezarlığa gittiklerinde, arefe gününde öldürürdüm. Mahkemenin adaletine sığınıyorum" dedi. Mahkeme heyeti tarafından sanık Savaş Dalançıkar hakkımda cezai indirim yapılmazken, tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



"KEŞKE İDAM EDİLSEYDİ"



Duruşma sonrası Gamze Pala'nın ablası Fatma Serdar yaptığı açıklamada ,"Kardeşimi geri getiremeyiz ki ne diyeyim. Yaktı bizi. Karar beni mutlu etmedi, keşke onu assalardı ,idam edilseydi. Ama öyle bir kanunumuz yok" dedi.