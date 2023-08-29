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Giriş Tarihi: 29.8.2023 11:38 Son Güncelleme: 29.8.2023 11:46

Rize'de selin faturası ortaya çıktı

25 Ağustos tarihinde Çayeli ve Güneysu ilçelerinde meydana gelen aşırı yağış ve heyelanların faturası ortaya çıktı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Rize’de selin faturası ortaya çıktı

25 Ağustos tarihinde Rize'de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Çayeli ve Güneysu ilçelerinde çok sayıda ev boşaltılmış, çay arazileri zarar görmüştü. Rize de 25 Ağustos tarihinde meydana gelen aşarı yağışta 24 saat içinde metre kareye 206 kilo yağış düşmesi sonucu Güneysu ve Çayeli ilçeleri yağıştan etkilenmiş ve 18 vatandaş yağışlar nedeniyle tahliye edilmişti.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada yağışlar ile birlikte birçok köy yolu kapanmıştı. AFAD, Tarım il müdürlüğü, Defterdarlık ekiplerinin bölgelerde yaptıkları hasar tespit çalışmalarında 41 köy ve 89 ayrı noktada yapılan incelemelerde kalınabilecek 39 konutun nakline karar verilmiş, 19 konutun kontrol etüt programına alınmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada heyelan bölgelerinde 112 iş makinesi 28 araç ve 240 personel çalışmalara katıldı. Açıklamada yağışlardan etkilenen bölgelerde istinat duvarı ve menfez yapımlarına başlandığı, heyelan temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hasar tespit ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda ise Çayeli ilçesinde iş yeri, konut ve araçlarda meydana gelen hasarın 6 milyon 406 bin 500 TL olduğu arazı çalışmalarında ise 92 bin 85 dönüm arazının zarar gördüğü tespit edildi.

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Rize'de selin faturası ortaya çıktı
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