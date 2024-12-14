Rize’de şiddetli fırtına etkili oldu

Rize'de dün gece saatlerinde yaşanan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki 8 katlı apartman sakinleri yaşanan şiddetli fırtınada apartmanın sallandığı hissedince binadan dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince yapılan inceleme sonucu şiddetli fırtınada bazı dış sıvaları düşen 8 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi. Değerli eşyalarını yanına alarak binadan ayrılan 72 kişinin bazıları yakınlarının yanına giderken, bazıları ise misafirhanelere yerleştirildi. Tahliyenin ardından AFAD ekiplerince binada inceleme başlatıldı.

Şiddetli fırtına sahil kısmında da etkili oldu. Denizde oluşan dev dalgalar bir işletmenin camlarını kırarak içeri girdi. Suyla dolan işletmede maddi hasar meydana geldi. O anları işletmede bulunan kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.