Haberler Yaşam Haberleri Rize'de şiddetli yağışların ardından Valilik tespit açıklaması yaptı: “Riskli 77 konut incelendi, 16 konutun nakline karar verildi”
Giriş Tarihi: 27.8.2023 11:26 Son Güncelleme: 27.8.2023 11:28

Rize'de şiddetli yağışların ardından Valilik tespit açıklaması yaptı: “Riskli 77 konut incelendi, 16 konutun nakline karar verildi”

Rize'de 3 gün önce şiddetli yağışlar nedeniyle hasar gören konutlar için hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Valilik tarafından yapılan açıklama da hasar tespit çalışmaları sonucu 16 konutun boşaltılmasına, 14 konut için önleyici duvar yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Rize’de şiddetli yağışların ardından Valilik tespit açıklaması yaptı: “Riskli 77 konut incelendi, 16 konutun nakline karar verildi”

Rize'de 3 gün önce şiddetli yağışlar nedeniyle hasar gören konutlar için hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Rize Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "3 gün önce başlayan yağışlar neticesinde Çayeli ilçesinde 24 saatte metrekareye 206 kilogram yağış düştü. Afet riskine karşı 38 kişinin tahliye edildi. Ulaşıma kapalı yerleşim yerleri açıldı, tüm yerleşim yerlerine su ve elektrik verildi. Yol temizleme, tahkimat, dere yatağı boşaltılması, sel tahribatı önleyici tedbirler ve heyelan temizliği çalışmalarının devam ediliyor. Ayrıca, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresinden toplam 110 iş makinesi, 18 araç ve 210 personelle çalışmalar yürütülmektedir. Çayeli Belediyesi 8 iş makinesi, 13 araç, 46 personel ile 10 mahallede, AFAD 8 teknik personel ve 2 araçla jeolojik etüt ve altyapı çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan etütler sonucunda 45 ayrı noktada 77 konut heyelan riski bakımından incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde heyelana maruz kalan veya kalabilecek durumda olan 16 konutun nakline karar verilmiş, 14 konut için 11 afet önleyici istinat duvarları yapılması, 4 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir. Altyapı çalışmaları kapsamında ise Çayeli Abdullahhoca köyünde 5 noktada tespitler tamamlanmış olup diğer köy ve mahallelerde çalışmalar devam etmektedir " ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İl Defterdarlığının 8 personel, 2 araç ile zarar tespit çalışmalarına devam ettiği, Çayeli'nde konut, iş yeri ve araçlarda toplam 5 milyon 556 bin 500 liralık zarar tespit edildiği belirtildi.

Tarımsal ve hayvansal zarar tespit çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğünün 4 personel, 2 araçla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilerek, Çayeli ilçesinde 148 çay üreticisine ait toplam 92,4 dekar çay bahçesi ile 8 arı kovanının zarar gördüğü kaydedildi.

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Rize'de şiddetli yağışların ardından Valilik tespit açıklaması yaptı: “Riskli 77 konut incelendi, 16 konutun nakline karar verildi”
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